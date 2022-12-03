فاجعة في ماريوبول الأوكرانية تكشفها الصور

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كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية زيادة كبيرة بعدد القبور في المقبرة الرئيسية بمدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.
ووفقًا لصور شركة ماكسار تكنولوجيز، تظهر الزيادة في القبور بمقبرة ستاروكريمسك، خلال الفترة الواقعة بين 29 مارس و30 نوفمبر الماضيين.
وأظهرت صور أخرى الدمار الذي لحق بعشرات المباني في المدينة، وتضرر البنية التحتية بشكل كبير، وفقًا لشبكة سكاي نيوز البريطانية.
كذلك رصدت الصور بناء مجمع عسكري روسي جديد في شمال وسط المدينة، حيث يظهر شعار الجيش الروسي على السطح.
وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية حررت ماريوبول، مما جعلها أكبر مدينة تقع في أيدي روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتمثل ماريوبول نقطة مهمة من الناحية الاستراتيجية إذ يسمح الاستيلاء عليها لروسيا بقطع جميع موانئ البحر الأسود التي تستخدمها أوكرانيا.
كما أن المدينة التي تبعد نحو 55 كيلومترًا فقط عن الحدود الروسية، كانت مركزًا رئيسيًا لقيادة القوات الأوكرانية في عملياتها ضد القوات الانفصالية بمنطقة دونيتسك منذ 2014.
تستمد ماريوبول، وهي ثاني أكبر مدن دونيتسك التي اعترفت روسيا باستقلالها هي ولوغانسك في فبراير الماضي، أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، فبها أكبر ميناء على بحر آزوف المتصل بالبحر الأسود عبر مضيق كيرتش.
ويقترب عدد سكان ماريوبول من نصف مليون نسمة، وبها نسبة كبيرة من الروس إلى جانب الأوكرانيين واليونانيين والبيلاروس والأرمن وغيرهم.
بعد أحداث 2014 التي أطاحت نظام فيكتور يانوكوفيتش، تحولت ماريوبول إلى إحدى ساحات المواجهة بين السلطات الأوكرانية الجديدة ومعارضيها.