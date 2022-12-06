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خلال موكب تأبيني

قيس سعيد: تونس ستبقى لكل التونسيين ولن تتنازل عن سيادتها

2022-12-06 الساعة 1:56
قيس سعيد: تونس ستبقى لكل التونسيين ولن تتنازل عن سيادتها
المواطن - متابعة

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس ستبقى عظيمة وستبقى للأجيال القادمة أقوى وأقوى لأننا ثابتون على نفس المبادئ التي انطلق منها الوطنيون الصادقون الأحرار الذين أرادوا أن تكون تونس لكل التونسيين حرة مستقلة ذات السيادة ولن تتنازل عن سيادتها أبدًا.

موكب تأبيني

جاء ذلك خلال إشراف الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الاثنين على موكب تأبيني أقيم في الذكرى الـ70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.

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وأردف سعيد: نعتز بالانتماء إلى تونس وسنعمل حتى تكون في مستوى الأحلام التي كانت موجودة في العشرينات والثلاثينات وقبل الاستقلال حتى تكون كما حلم بها هؤلاء الذين فدوا بلادهم بدمائهم الطاهرة الزكية.

وحضر الموكب، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وعدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله نور الدين حشاد.

وتولى رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد، قبل تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على روح الزعيم النقابي الراحل.

ويعد الراحل فرحات حشاد أحد رجالات الحركة الوطنية في تونس قبل الاستقلال، ولمع نجمه بعد تأسيسه الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946 واكتسب شعبية عارمة بين الطبقة العاملة التونسية.

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