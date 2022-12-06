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طائرة مسيرة أوكرانية وراء الحادث

لحظة الهجوم على مطار روسي واشتعاله

2022-12-06 الساعة 10:44
لحظة الهجوم على مطار روسي واشتعاله
المواطن - متابعة

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أعلن محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت الروسية، أن النيران اشتعلت في خزان نفط بالقرب من مطار كورسك نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار، ولم يصب أحد بأذى نتيجة ذلك.

طائرة بدون طيار

وأضاف المحافظ: نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة مطار كورسك، اشتعلت النيران في خزان للنفط. ولم تقع إصابات، وتجري السيطرة على الحريق وتعمل كل خدمات الطوارئ حاليا في مكان الحادث.

وفي وقت لاحق، قال مسؤول روسي إن مهبط طائرات تعرض، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا.

استهداف قواعد روسية

وكانت تقارير غربية نقلت أمس الاثنين عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الكيلومترات داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الطائرات المسيرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضرارًا بعدة طائرات أخرى.

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