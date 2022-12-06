لحظة الهجوم على مطار روسي واشتعاله

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أعلن محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت الروسية، أن النيران اشتعلت في خزان نفط بالقرب من مطار كورسك نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار، ولم يصب أحد بأذى نتيجة ذلك.
‼️ #Курск, #Россия. Сообщают, что в Курске беспилотник атаковал аэродром.قد يهمّك أيضاً
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель.
По его словам, пострадавших нет, а пожар сейчас локализуется pic.twitter.com/z3TtMC8ML8
— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) December 6, 2022
وأضاف المحافظ: نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة مطار كورسك، اشتعلت النيران في خزان للنفط. ولم تقع إصابات، وتجري السيطرة على الحريق وتعمل كل خدمات الطوارئ حاليا في مكان الحادث.
وفي وقت لاحق، قال مسؤول روسي إن مهبط طائرات تعرض، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا.
وكانت تقارير غربية نقلت أمس الاثنين عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الكيلومترات داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الطائرات المسيرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضرارًا بعدة طائرات أخرى.