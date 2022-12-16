مشهورة تروج لمنتج مقلد والضحية تبلغ الغذاء والدواء

سلطت قناة الإخبارية الضوء على جهود هيئة الغذاء والدواء، وخاصة التعامل مع شكاوى المواطنين.

واستعرضت القناة مداخلة هاتفية من إحدى المواطنات تتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن مشهورة تروج لمنتج مستحضرات تجميل مقلد.

الضحية تبلغ

وتحدثت منى الركبان، ممثلة مركز رضا العميل بهيئة الغذاء والدواء، مع الضحية عبر الهاتف، حيث أوضحت الضحية أنها من الرياض والمنتج المقلد الذي تبلغ عنه هو كريم تفتيح البشرة، كما أبلغت الضحية عن تفاصيل المشهورة التي تقوم بترويج تلك المنتجات عبر تطبيق سناب شات.

من جانب آخر، اتخذت الركبان كافة الإجراءات اللازمة.

تيقظ

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مميزات نظام تيقظ لإرسال وتقديم بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.

الأعراض الجانبية

وذكرت هيئة الغذاء والدواء أن خدمة تيقظ تتيح استقبال البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.