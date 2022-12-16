مشهورة تروج لمنتج مقلد والضحية تبلغ الغذاء والدواء

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سلطت قناة الإخبارية الضوء على جهود هيئة الغذاء والدواء، وخاصة التعامل مع شكاوى المواطنين.
فيديو | "مشهورة" تروج لمنتج مقلد والضحية تبلغ هيئة الغذاء والدواء#يوم_عمل#الإخبارية pic.twitter.com/Rzsed4Ta0rقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2022
واستعرضت القناة مداخلة هاتفية من إحدى المواطنات تتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن مشهورة تروج لمنتج مستحضرات تجميل مقلد.
وتحدثت منى الركبان، ممثلة مركز رضا العميل بهيئة الغذاء والدواء، مع الضحية عبر الهاتف، حيث أوضحت الضحية أنها من الرياض والمنتج المقلد الذي تبلغ عنه هو كريم تفتيح البشرة، كما أبلغت الضحية عن تفاصيل المشهورة التي تقوم بترويج تلك المنتجات عبر تطبيق سناب شات.
من جانب آخر، اتخذت الركبان كافة الإجراءات اللازمة.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مميزات نظام تيقظ لإرسال وتقديم بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.
وذكرت هيئة الغذاء والدواء أن خدمة تيقظ تتيح استقبال البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.