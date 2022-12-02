منطقة البحر الأحمر الوجهة المثالية للسياح طوال السنة

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أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، اليوم الجمعة، على فخره بجهود المملكة العظيمة التي ستمكن منطقة البحر الأحمر لتصبح أفضل الوجهات السياحية.
وأشار الخطيب، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن المياه الصافية والشعاب المرجانية والطقوس المعتدلة ستمكن المنطقة لتكون الوجهة المثالية للسياح طوال أيام السنة.
وأضاف أن المشروع يسير بخطوات متسارعة ضمن مستهدفات رؤية 2030، مؤكدًا سعادته بالتطور الذي تشهده المنطقة.
كان وزير السياحة قد رافق اليوم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي في زيارة لمشروع البحر الأحمر للوقوف على ما تملكه المملكة من كنوز ومقومات سياحية.