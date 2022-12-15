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محمد منصور أكبر المانحين للمحافظين

وزير مبارك يشغل منصبًا بحزب الحكومة البريطانية

2022-12-15 الساعة 1:18
وزير مبارك يشغل منصبًا بحزب الحكومة البريطانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عين حزب الحكومة البريطانية المحافظ، مليارديرًا مصريًا ووزيرًا سابقًا في حكومة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ليكون أحد كبار جامعي التبرعات قبل الانتخابات القادمة.

تبرعات منصور

أعلن رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، أن محمد منصور حامل الجنسية البريطانية سيكون أمين الصندوق الأول لحزب المحافظين في حفل استقبال لمجموعة من المانحين مساء الاثنين الماضي، بحسب تقرير الجارديان البريطانية.

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وتبرعت شركة أوناتراك، التي يمتلكها منصور، بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني للحزب. كما تم منحه العام الماضي دورًا في المجلس الاستشاري للاستثمار التابع للحكومة كمؤسس لشركة الاستثمار المملوكة لعائلته “مان كابيتال”.

أمين الصندوق

ومحمد منصور هو سياسي سابق شغل منصب وزير النقل في الفترة من 2006 إلى 2009 بحكومة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك آنذاك، قبل إقالته من منصبه في عام 2011 .

وتأكيدًا لخبر تعيينه بالحكومة البريطانية، قال منصور: إنه لشرف عظيم وامتياز كبير أن يتم تعيينك أمين صندوق حزب المحافظين وعضوًا في فريق الصندوق بالحزب. وأضاف: يتخذ رئيس الوزراء القرارات الصعبة الضرورية خلال فترة صعبة تمر بها البلاد، وبصفتي مواطنًا بريطانيًا فخور بحكومتي، أتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلد”.

بداية الملياردير

ويشرف محمد منصور على مجموعة منصور العائلية الضخمة، والتي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، ولديها 60 ألف موظف.

وأسس منصور وكالات جنرال موتورز في مصر عام 1975؛ ليصبح واحدًا من أكبر موزعي سياراتها في العالم.

كان منصور يدير مجموعة شركات العائلة، التي نشأت كمصدر للقطن في عام 1952 ، منذ وفاة والده قبل 46 عامًا. وتنوعت منذ ذلك الحين مصادر ثروته في مجالات العقارات والخدمات الغذائية والتصنيع، بما في ذلك امتلاك واحدة من أكبر وكلاء كاتربيلر لمعدات البناء في العالم والامتياز لجميع مطاعم ماكدونالدز في مصر.

استثمارات العائلة

وتدير العائلة استثماراتها من خلال مكتبها في لندن، والمتمثلة في قطاعات عدة تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات وتكنولوجيا الاتصالات.

وتصدر قطاع التكنولوجيا استثمارات المجموعة، واستثمر منصور في الشركات العملاقة مثل سبوتيفاي، سنو فلاك، وآير بي إن بي.

ويدير منصور استثمارات التكنولوجيا من خلال شركة رأس المال الاستثماري 1984 Ventures ومقرها سان فرانسيسكو ، والتي ساعد في تأسيسها في عام 2017.

 

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