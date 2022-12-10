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مؤلفة من سبعة طوابق

10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة ليون الفرنسية

2022-12-16 الساعة 11:52
10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة ليون الفرنسية
المواطن - متابعة

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توفي عشرة أشخاص من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة جراء حريق اندلع حريق صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية في فون أون فلان بضاحية مدينة ليون.

وذكرت الحكومة المحلية لمنطقة ليون والرون الفرنسية، إن أسباب الحريق لم تعرف بعد وأن نحو 170 إطفائيًا في موقع الحادث إضافة 65 سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

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ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقًا أمنيًا فرض حول موقع الحريق.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن أربعة أشخاص آخرين يعانون من وضع صحي طارئ، إضافة إلى إصابة عشرة آخرين بجروح طفيفة، بينهم اثنان من رجال الإطفاء.

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