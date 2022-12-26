26 ناقلة نفط يصطفون في مضيق البوسفور

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ازدحمت السواحل التركية بناقلات النفط؛ حيث اصطفت في مضيق البوسفور 26 ناقلة محمّلة بأكثر من 23 مليون برميل من النفط القادم من كازاخستان.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، في وقت سابق، عن تجار النفط والوسطاء وخدمات تتبع السفن إلى حدوث ازدحام مروري لناقلات النفط قبالة الساحل التركي، بعد بدء سريان القيود على أسعار النفط الروسي، ومطالب أنقرة بإبراز بيانات تأمين إضافية على الناقلات.
واصطفت منذ 6 ديسمبر حوالي 30 ناقلة معظمها تركية قبالة الساحل التركي تحمل 18 مليون برميل من النفط.
واعتبارًا من 1 ديسمبر، قدّمت تركيا مطلب إبراز تأمين إضافي لناقلات النفط الخام التي تمر عبر البوسفور.