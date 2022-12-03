3 متسولين بحائل في قبضة الأمن

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة حائل، مساء اليوم الأربعاء، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقة حائل.

التفاصيل

في التفاصيل: قامت قوات الأمن برصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات عند إحدى محطات الوقود.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.

فيما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.