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إنجاز بارز وعلامة فارقة لمستقبل الطاقة النظيفة

4 نقاط يجب معرفتها حول إعلان الاندماج النووي اليوم

2022-12-14 الساعة 1:52
4 نقاط يجب معرفتها حول إعلان الاندماج النووي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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نجح العلماء في منشأة الإشعال الوطنية بمختبر لورانس ليفرمور الوطني، في دخول التاريخ، من خلال إنتاج تفاعل اندماج نووي أدى إلى تحقيق مكاسب صافية للطاقة، وهو تقدم أشاد به المسؤولون الأمريكيون باعتباره إنجازًا بارزًا وعلامة فارقة لمستقبل الطاقة النظيفة.

فيما يلي أشياء أساسية يجب معرفتها حول إعلان اليوم، والخطوات التالية المحتملة:

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ما هو الاندماج النووي ولماذا هو مهم؟

الاندماج النووي هو عملية من صنع الإنسان تحاكي الطريقة التي تمد الشمس بالطاقة. يحدث الاندماج النووي عندما يتم دمج ذرتين أو أكثر في واحدة أكبر، وهي عملية تولد كمية هائلة من الطاقة على شكل حرارة.

كان العلماء في جميع أنحاء العالم يدرسون الاندماج النووي لعقود من الزمن، على أمل إعادة إنشائه بمصدر جديد يوفر طاقة غير محدودة وخالية من الكربون، بدون النفايات النووية الناتجة عن المفاعلات النووية الحالية. تستخدم مشاريع الاندماج بشكل أساسي عنصري الديوتيريوم والتريتيوم، وكلاهما من نظائر الهيدروجين.

يمكن للديوتيريوم الناتج عن خلط كوب من الماء، مع القليل من التريتيوم، تزويد المنزل بالطاقة لمدة عام.

يعتبر التريتيوم أكثر ندرة وأكثر صعوبة في الحصول عليه، على الرغم من أنه يمكن تصنيعه صناعيًّا.

لماذا هي أكثر فعالية من الفحم؟

أفاد جوليو فريدمان، كبير العلماء في كاربون دايركت وكبير تقنيي الطاقة السابق في لورانس ليفرمور، لشبكة سي إن إن: “على عكس الفحم، تحتاج فقط إلى كمية صغيرة من الهيدروجين، وهو أكثر شيء موجود في الكون”.

وأردف: يوجد الهيدروجين في الماء لذا فإن المادة التي تولد هذه الطاقة غير محدودة بشكل كبير وهي نظيفة.

لماذا كان إعلان اليوم مهما؟

هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها العلماء في إنتاج هذا، بدلًا من الانهيار كما فعلت التجارب السابقة.

على الرغم من وجود العديد من الخطوات حتى يصبح ذلك قابلًا للتطبيق تجاريًّا، فمن الضروري للعلماء إثبات قدرتهم على إنتاج طاقة أكثر مما بدأوا به. خلاف ذلك، لن يكون من المنطقي تطويره.

قال فريدمان لشبكة سي إن إن: “هذا مهم جدًّا لأنه من منظور الطاقة، لا يمكن أن يكون مصدرًا للطاقة إذا كنت لا تحصل على طاقة أكثر مما تستهلكه”.

وأضاف: “كانت الاكتشافات السابقة مهمة ولكنها ليست نفس الشيء مثل توليد الطاقة التي يمكن استخدامها يومًا ما على نطاق أوسع”.

ما هي الخطوات التالية؟

يحتاج العلماء والخبراء الآن إلى معرفة كيفية إنتاج المزيد من الطاقة من الاندماج النووي على نطاق أوسع بكثير.

في الوقت نفسه، يحتاجون إلى معرفة كيفية تقليل تكلفة الاندماج النووي في نهاية المطاف بحيث يمكن استخدامه تجاريًّا.

سيحتاج العلماء أيضًا إلى حصاد الطاقة الناتجة عن الاندماج ونقلها إلى شبكة الطاقة ككهرباء. سيستغرق الاندماج سنوات، وربما عقودًا، قبل أن يتمكن الاندماج من إنتاج كميات غير محدودة من الطاقة النظيفة، والعلماء في سباق مع الزمن لمكافحة تغير المناخ.

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