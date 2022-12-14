40 دقيقة حد أقصى لتغيير وضعية الجلوس

تحدث استشاري جراحة العمود الفقري د. زهير كامل، عن آلام الظهر والرقبة وأبرز التمارين الصحية لتقليل الآلام، ومنها تغيير وضعية الجلوس كل 40 دقيقة على الأقل.

أعراض الألم

وأوضح كامل، عبر حواره لبرنامج “الراصد”، أن ظهور صداع وأنامل في الأطراف مع آلام الظهر والرقبة تقتضي الذهاب للطبيب المختص لعلاجها.

تمارين صحية

وأشار الاستشاري إلى ضرورة استخدام الجوال بطريقة صحيحة وتغييرها وهي بإسناد الساعد الأيسر للساعد الأيمن عند الإمساك بالجوال؛ حتى لا تؤثر على الرقبة، وفي حال التواجد في العمل ينبغي تغيير وضعية الجلوس كل 40 دقيقة كحد أقصى، وعمل بعض تمارين الاستقامة والرقبة لمدة دقيقة على الأقل.