5 خطوات لتحضير القهوة بأفضل الطرق بالمنزل

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قدمت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الاثنين، 5 نصائح لضمان سلامة القهوة عند تحضيرها في المنزل، منها نظافة آلة إعداد القهوة وتخزين القهوة في حاويات محكمة الغلق.
وأشارت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن القهوة تعد من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، ويكثر استهلاك الأفراد للقهوة يومياً في المنازل؛ ومن أجل السلامة يجب الحرص على تخزينها وتحضيرها بأفضل الطرق التي تضمن سلامتها، وهي كالتالي:
1 ـ عدم استخدام معدات آلة القهوة لأي شيء آخر، فاستخدام معدات تحضير القهوة كالدورق أثناء الطهي أو لوضع سائل آخر، قد يعرضها لخطر التلوث، وليس بالضرورة أن التسخين بدرجة أعلى من 60 درجة مئوية يقتل الميكروبات.
2 ـ المحافظة على نظافة آلة القهوة، بالمحافظة على تنظيفها بشكل دوري حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل العفن.
3ـ تخزين القهوة في حاوية محكمة الغلق، حيث إن أفضل أنواع الحاويات هو محكم الإغلاق المصنوع من السيراميك لحجب أشعة الشمس.
4ـ المحافظة على القهوة جافة، لأن تخزينها في مكان جاف أو تجميدها في الفريزر لتجنب نمو الفطريات، وعند ملاحظة أي علامة على وجود العفن في القهوة، يجب التخلص منها فورا.
5ـ التخلص من الحليب وبدائل الحليب منتهية الصلاحية، وتشمل بدائل الحليب مبيض القهوة، وعلى الرغم من أنها لا تحتوي على الحليب إلا أنها قد تتلوث بالميكروبات إذا لم تخزن بشكل صحيح في مكان بارد.