Icon

جمال عارف: صالح الشهري لاعب ليس بمستوى الهلال Icon صحة الرياض لمرضى الربو: احذروا الحالة المطرية Icon أبرز 10 أحداث في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 25 يناير Icon أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات Icon عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير Icon مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا Icon تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا Icon خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض Icon الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام Icon 12 طعامًا لا يجب تخزينها في الثلاجات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أبرز 10 أحداث في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 25 يناير

2023-01-26 الساعة 12:06
أبرز 10 أحداث في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 25 يناير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء 25 يناير.

 

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو

Img

البنك السعودي البريطاني ساب يعلن بدء التسجيل في برنامج تمهير

مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره

نظمي النصر: نيوم هدية المملكة للبشرية

وزير الشؤون الإسلامية: وقت المتاجرين بالدين انتهى ولا تسامح مع المقصرين

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 70 ألف ريال

أرامكو تستثمر 14 مليون دولار لإنتاج الدرونز محليًا

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين لغير المحصنين

الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن

الإسكان قضية استراتيجية وتعزيز الرقابة على السوق العقاري مطلب

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الاتحاد الأكثر حضورًا جماهيريًا هذا الموسم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم