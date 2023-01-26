جمال عارف: صالح الشهري لاعب ليس بمستوى الهلال صحة الرياض لمرضى الربو: احذروا الحالة المطرية أبرز 10 أحداث في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 25 يناير أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام 12 طعامًا لا يجب تخزينها في الثلاجات
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء 25 يناير.
مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره
نظمي النصر: نيوم هدية المملكة للبشرية
وزير الشؤون الإسلامية: وقت المتاجرين بالدين انتهى ولا تسامح مع المقصرين
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 70 ألف ريال
أرامكو تستثمر 14 مليون دولار لإنتاج الدرونز محليًا
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين لغير المحصنين
الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن
الإسكان قضية استراتيجية وتعزيز الرقابة على السوق العقاري مطلب
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