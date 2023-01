أنشيلوتي: سنحاول الفوز بـ كأس السوبر الإسباني

وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، رسالة تحذيرية إلى منافسيه قبل خوض مباراة فالنسيا مساء الغد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

🎙️ @MrAncelotti: "We'll have to put in a good performance against Valencia and try to return home with another trophy." #SuperSupercopa pic.twitter.com/dZxJFBB6aa

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 10, 2023