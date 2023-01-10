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الريال يواجه فالنسيا غدًا

أنشيلوتي: سنحاول الفوز بـ كأس السوبر الإسباني

2023-01-10 الساعة 8:44
أنشيلوتي: سنحاول الفوز بـ كأس السوبر الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، رسالة تحذيرية إلى منافسيه قبل خوض مباراة فالنسيا مساء الغد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

كأس السوبر الإسباني

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فالنسيا قائلًا: “سنحاول تقديم أداء جيد أمام نادي فالنسيا غدًا، وسنحاول العودة إلى مدريد بلقب السوبر الإسباني”.

وأضاف أنشيلوتي: ” بطولة السوبر مهمة، سنحاول الفوز بها”.

وكانت بعثة نادي ريال مدريد وصلت مساء أمس الاثنين، إلى الرياض استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني الذي يقام في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

ونشر نادي العاصمة الإسبانية صورًا من وصول الفريق إلى الرياض، بقيادة الفرنسي كريم بنزيمة، فيما غاب عن البعثة كل من لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة.

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد - كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة الريال وفالنسيا

ويلعب الريال ضد فالنسيا مساء الغد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

يذكر أن ريال مدريد كان خسر من فياريال في الدوري الإسباني، قبل خوض مباريات كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي معلقًا على الخسارة من فياريال:   ” فياريال كان الأفضل، أعتقد أن ركلتي الجزاء صحيحتان بحسب القواعد، وعلينا احترام قرار الحكم حيال ذلك. أعتقد أن المشجعين لا يحبون هذه القواعد”.

وتابع: ” لم نقدم مباراة رائعة، خاصة في الدفاع. قدمنا ​​أداءً جيدًا ولكن كان علينا أن نفعل ما هو أفضل. كانت المباراة مفتوحة واعتمدوا على لعب الكرات بين الخطوط، هذه هي المشكلة”.

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