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مؤكدًا أن عودة بنزيما أضافت الكثير

أنشيلوتي: متحمسون للنهائي ونسعى لحصد كافة الألقاب

2023-01-14 الساعة 1:17
أنشيلوتي: متحمسون للنهائي ونسعى لحصد كافة الألقاب
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني، مشيدًا في الوقت ذاته بعودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة.

ريال مدريد ضد برشلونة

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم غد الأحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

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ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

تعليق أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي: “جميع البطولات مهمة للغاية، والأرقام تعطي ثقة بالنسبة لنا، وسنحاول بهذه المباراة إلى الفوز.. الفريق متحمس جداً للنهائي، ولدي لاعبون متعودون دائماً للفوز بالبطولات، لذلك أنا أثق بفريقي”.

وتابع المدرب الإيطالي حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة برشلونة ضد ريال مدريد قائلًا: “نحن لدينا دائماً مسؤولية العمل من أجل تحقيق كل الألقاب، ولن نفكر بشيء يجعلنا خارج أرضية الميدان”.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @gsaksa

وأضاف أنشيلوتي: “إن لاعبينا متعطشين دائما لحصد البطولات، ولديهم جودة عالية بالجانب الذهني، ونحن نلعب في نادٍ دائمًا يطالبنا بتحقيق البطولات، جودة أرضية الملعب رائعة للغاية، ولا أريد الحديث عن أي أمور خارج الملعب”.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: “كريم بنزيما عاد من الإصابة وأضاف للفريق الكثير، وأعطانا ثقة رائعة لأنه لاعب مميز وسوف يساعدنا بما تبقى من الموسم”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

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