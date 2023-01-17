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بعد الإجابة عن عدد من الأسئلة

اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي لعضلة القلب

2023-01-17 الساعة 11:17
اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي لعضلة القلب
المواطن - فريق التحرير

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أشار خبراء الصحة إلى أن الفرد قد يشيخ قبل الأوان؛ بسبب نمط الحياة الذي يتبعه، فتكون بعض أعضاء الجسم منهكة ومعرضة بشكل كبير للاضطرابات والأمراض المزمنة.

العمر الفعلي لعضلة القلب

ويمكن أن يساعد الاختبار الموجود على الإنترنت، الفرد على قياس العمر الفعلي لعضلة القلب لديه، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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ويستطيع الفرد أن يحصل على تقدير بشأن العمر الفعلي للقلب، بعد الإجابة عن عدد من الأسئلة الضرورية بشأن حالته الصحية.

ولإجراء هذا الاختبار الإلكتروني، يكفي ارتياد موقع MyHealthCheckup، وعندئذ، يمكن للفرد أن يحصل على معلومات مفيدة، بشكل مجاني.

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