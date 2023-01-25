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سيكون لك زوجك نعم الصديق والحبيب والزوج الصالح

استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو

2023-01-25 الساعة 1:53
استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو
المواطن - فريق التحرير

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نصح المستشار الأسري د. عبدالله السلمان الزوجات بتقبل الأزواج كما هم ولا يحاولن مقارنته بغيره بسبب تأثير ذلك على كيان الأسرة.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تقبلي زوجك كما هو ولا تحاولي تغييره، احذري أن تقارنيه بغيره ، احترميه وافتخري به، ضعي بينك وبينه مسافة مناسبة”.

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نعم الحبيب والزوج الصالح

وأضاف د. عبدالله السلمان، موجهاً حديثه للزوجات: “توددي إلى زوجك، ثقي به وبقراراته ، تعاملي مع أهله بكل احترام وتقدير”.

وتابع السلمان “بإذن الله سيكون لك زوجك بكل ماسبق نعم الصديق والحبيب والزوج الصالح”.

 

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