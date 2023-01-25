استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو

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نصح المستشار الأسري د. عبدالله السلمان الزوجات بتقبل الأزواج كما هم ولا يحاولن مقارنته بغيره بسبب تأثير ذلك على كيان الأسرة.
وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تقبلي زوجك كما هو ولا تحاولي تغييره، احذري أن تقارنيه بغيره ، احترميه وافتخري به، ضعي بينك وبينه مسافة مناسبة”.
وأضاف د. عبدالله السلمان، موجهاً حديثه للزوجات: “توددي إلى زوجك، ثقي به وبقراراته ، تعاملي مع أهله بكل احترام وتقدير”.
وتابع السلمان “بإذن الله سيكون لك زوجك بكل ماسبق نعم الصديق والحبيب والزوج الصالح”.
تقبلي زوجك كما هو ولا تحاولي تغييره ، احذري أن تقارنيه بغيره ، احترميه وافتخري به، ضعي بينك وبينه مسافة مناسبة ، توددي له واستمتعي معه في العلاقة الحميمية ، ثقي به وبقراراته ، تعاملي مع أهله بكل احترام وتقدير‼️
فبإذن الله سيكون لك زوجك بكل ماسبق نعم الصديق والحبيب والزوج الصالح👩❤️👨
— د. عبدالله السلمان (@abdulaas) January 25, 2023