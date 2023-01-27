الانتقادات تُحاصر سامي النجعي

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سامي النجعي لانتقادات قوية من الجماهير، بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة.

انتقاد سامي النجعي بسبب السوبر

ولعب النصر ضد الاتحاد بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، وخسر العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأبدت الجماهير استياءها من المستوى الذي ظهر عليه سامي النجعي خلال مباراة النصر ضد الاتحاد، ليصبح اسم اللاعب ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة.

الجماهير تطالب بإبعاده

وطالبت الجماهير، المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بعدم الدفع بالنجعي في التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة، كما طالبت الإدارة بالتدخل ومناقشة المدرب في قناعاته ببعض اللاعبين، رغم تراجع مستواهم.

وقال طاهر: “النصر على كثرة النجوم اللي عنده كيف يعتمد على سامي النجعي الضعيف”، وكتب آخر: “تكفى النجعي لا عاد نشوفه هو ومادو ووليد عبدالله”، وعلق آخر قائلًا: “النجعي كارثة على الفريق هو ومادو”.

ووجه أحمد الشمراني رسالة إلى جارسيا، قائلًا: “بهذه العقلية وهذه القناعات.. حتى (صدارة) الدوري ستخسرها من أجل عيون سامي النجعي وعبدالله مادو وسلطان الغنام “.

وتابع: “سنة كاملة نفاوضه وفي الأخير يفوز بالأربعات على الباطن والرائد والعدالة والفيحاء ويعجز عن هزيمة أي فريق (كبير)، ويعتبر التعادل معهم إنجازًا عن أي طموح تتحدث يا جارسيا”.