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الجمهوريون يستعدون لمواجهة شرسة مع بايدن بالكونجرس

2023-01-03 الساعة 9:02
الجمهوريون يستعدون لمواجهة شرسة مع بايدن بالكونجرس
المواطن - فريق التحرير

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يتولى الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، زمام السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، وهم مستعدون للدخول في مواجهة مع الرئيس جو بايدن، لكن يتعين عليهم أولًا التغلب على خلافات داخل صفوفهم تتعلق بانتخاب زعيم لهم.

انعقاد المجلس

يجتمع أعضاء الكونجرس الجدد، اليوم الثلاثاء، الذين انتخبوا خلال اقتراع منتصف الولاية في نوفمبر الماضي، لأداء القسم لمدة عامين.

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وللمرة الأولى منذ تنصيبه، سيتعين على بايدن التعامل مع برلمان منقسم: فقد احتفظ حزبه الديمقراطي بالسيطرة على مجلس الشيوخ، لكن المعارضة الجمهورية فازت بغالبية ضئيلة جدًا في مجلس النواب.

نقطة تحول

ويرى الأعضاء الجمهوريون المنتخبون أن الأمريكيين مستعدون لبداية تحول بعد عامين كارثيين تحت قيادة الحزب الديمقراطي، ووعدوا بفتح سلسلة تحقيقات تتعلق بإدارة بايدن للوباء والانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

لكن قبل الشروع في مواجهات كهذه، يتوجب عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب، وهو أمر تعوقه حتى الآن الانقسامات القوية في صفوف الحزب.

انتخاب رئيس المجلس

وسيجرى، الثلاثاء، تصويت لانتخاب رئيس لمجلس النواب، ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه.

ومع امتلاك الجمهوريين الغالبية في مجلس النواب، لن يتمكن بايدن والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة. والوضع مماثل في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية، حيث لا يمتلك الجمهوريون الكلمة الفصل.

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