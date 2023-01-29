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بسبب المساعدات العسكرية التي يقدمها لأوكرانيا

الجيش الألماني يعاني حالة من النضوب

2023-01-29 الساعة 10:15
الجيش الألماني يعاني حالة من النضوب
المواطن - فريق التحرير

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تعاني القوات المسلحة الألمانية حالة من النضوب أكثر من أي وقت مضى، بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا.

نقص المعدات

وكشفت صحيفة الإيكونوميست، أن عمر المعدات اللاسلكية المستخدمة من قبل القوات الألمانية يبلغ 40 عامًا وهي تناظرية، ويسهل اعتراضها، ومن بين 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما، هناك 150 فقط عاملة.

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وأفاد تقرير أصدره إيبرهارد زورن، المفتش العام للقوات المسلحة، في ديسمبر، بأن الجيش الألماني لا يملك حتى ما يكفي من الإسعافات الأولية.

إنشاء صندوق

وبعد ثلاثة أيام من بدء الحرب الأوكرانية، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن ألمانيا مصممة على امتلاك جيش قوي ومتطور. وأعلن عن نقطة تحول تضمنت إنشاء صندوق إضافي بقيمة 100 مليار يورو ( 107 مليارات دولار) للقوات المسلحة، أي ضعف ميزانية الدفاع السنوية.

وأوضحت الصحيفة، أن الجنود الألمان يشعرون بالإحباط، فلم يشهد سلاح الجو الألماني حتى الآن سوى القليل من الاستثمارات الضخمة الموعودة.

طائرات مقاتلة

طلبت ألمانيا 35 طائرة مقاتلة من طراز F-35 مصنوعة في أمريكا لتحل محل أسطولها من طائرات تورنادو، ولكن لن يتم تسليمها إلا في عام 2027.

وقبل أيام، أعلنت شركة “راينميتال” الدفاعية الألمانية إنها قد تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 139 دبابة قتالية من طراز “ليوبارد” إذا لزم الأمر.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز و الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بيان مشترك أعقب اجتماعًا لمسؤولين حكوميين كبار في باريس، الأحد الماضي، إن مساعدة أوكرانيا في أثناء حربها مع روسيا ستتركز على قطاعات بعينها بما فيها العسكري والاقتصادي.

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