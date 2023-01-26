الجيش الأوكراني يعلن حالة التأهب القصوى

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، حالة التأهب القصوى تحسباً لهجوم صاروخي روسي واسع في البلاد.

احتدام المعارك

أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية المتفوقة عدداً في دونيتسك تكثف القتال في هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، عبر تطبيق تليجرام، إن المعارك تحتدم في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها، وكذلك أيضاً في محيط فوغليدار، المدينة الواقعة جنوب غربي دونيتسك.

خط المواجهة

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها بلدة فوغليدار الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من خط المواجهة في منطقة دونيتسك، صراحةً ضمن مناطق القتال المكثف.

وقالت ماليار، مساء أمس الأربعاء: “الآن في دونباس، مقابل تفوقهم العددي والعسكري، تكمن أفضيلتنا في احترافية القيادة العسكرية وشجاعة الجنود”.

صواريخ بعيدة المدى

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي المصور: “يجب أن نسمح أيضاً بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهم. يجب علينا أيضاً توسيع تعاوننا في مجال المدفعية وإتاحة إرسال طائرات مقاتلة”.

الدبابات الغربية

كما شكر زيلينسكي مرة أخرى نظيره الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس على القرار الذي أصدره، أمس الأربعاء، وأعلنا فيه موافقتهما على إرسال دبابات غربية إلى أوكرانيا، في سابقة من نوعها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.