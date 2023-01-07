Icon

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25 Icon أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء Icon السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
صداع وصعوبة بالتنفس وآلام بالصدر

الصحة: 6 أضرار خطيرة حال تجاوز شرب 4 أكواب قهوة يوميًا

2023-01-07 الساعة 1:06
الصحة: 6 أضرار خطيرة حال تجاوز شرب 4 أكواب قهوة يوميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت وزارة الصحة من خطورة الإفراط في معدلات شرب القهوة يوميًا، والتي يجب ألا تتجاوز 4 أكواب؛ لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة، خاصة صحة القلب.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أعراض زيادة جرعة الكافيين، تسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع، وحدوث آلام بالصدر.

قد يهمّك أيضاً
Img

الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد بجامعة طيبة غدًا

Img

تعليم الليث : استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء

أعراض خطيرة

وأشارت إلى أنه عند تجاوز الجرعة يصاب الشخص كذلك بالأعراض التالية:

– الأرق

– الغثيان

– الهلوسة

– فقدان التحكم في العضلات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم