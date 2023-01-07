الصحة: 6 أضرار خطيرة حال تجاوز شرب 4 أكواب قهوة يوميًا

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حذرت وزارة الصحة من خطورة الإفراط في معدلات شرب القهوة يوميًا، والتي يجب ألا تتجاوز 4 أكواب؛ لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة، خاصة صحة القلب.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أعراض زيادة جرعة الكافيين، تسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع، وحدوث آلام بالصدر.
وأشارت إلى أنه عند تجاوز الجرعة يصاب الشخص كذلك بالأعراض التالية:
– الأرق
– الغثيان
– الهلوسة
– فقدان التحكم في العضلات.