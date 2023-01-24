العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

الحصول على الخدمة

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمة يكون من خلال عدة خطوات سهلة ومبسطة من خلال الدخول على بوابة “ناجز” Najiz.sa، ثم الدخول على خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.

وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية حيث اشتملت على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته.