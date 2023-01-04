الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع الأغذية في المملكة حلال، لافتة إلى أنها تتابعها وتتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة.

أغذية حلال

جاء ذلك ردًا على أحد المنشورات المتداولة بشأن دخول بعض مشتقات الخنزير في بسكويت شهير.

وقالت الهيئة إن جميع الأغذية في المملكة حلال، مشددة على حرصها على متابعة المنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة.

التأكد من المواصفات

وعادة ما تُخضع الهيئة العامة للغذاء والدواء المنتجات المشكوك فيها إلى تحاليل مخبرية احترازيًا، من أجل التأكد من صحتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.