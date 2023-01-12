القبض على حمامة بتهمة تهريب المخدرات بكندا

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أعلنت السلطات الكندية أنه تم القبض على حمامة تحمل كيسًا مليئًا بالمخدرات في ساحة أحد السجون، وسط صعوبات للمحققين في البحث عن أصحابها.
وبحسب تصريحات جون راندل، الرئيس الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ لاتحاد ضباط الإصلاحيات الكندية، تم القبض على الحمامة في ساحة معهد باسيفيك الإصلاحي في كولومبيا البريطانية يوم 29 ديسمبر، مشيرًا إلى أن حقيبة ظهر قماشية كانت مربوطة بالحمامة تحتوي على “ميثامفيتامين”.
وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، كان ضباط السجن يبحثون عن طائرات بدون طيار تحمل مخدرات ومواد مهربة أخرى، مستغربًا بقوله: “لكنني كضابط إصلاحيات أسمع للمرة الأولى منذ 13 عامًا عن استخدام طائر”.
وأوضح راندل أن استخدام الحمام أثار صعوبات في التحقيق مقارنة بالطائرات بدون طيار، لأن دقة الطائرة بدون طيار جعلت من السهل تحديد المتلقي المقصود للبضائع المهربة، معتبرًا أن “إبداع المجرمين في تهريب المخدرات ينبغي أن يشكل مصدر قلق للجميع”.