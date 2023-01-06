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القمر البرتقالي يزين سماء السعودية الليلة

2023-01-06 الساعة 8:50
القمر البرتقالي يزين سماء السعودية الليلة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الجمعة، أن القمر البدر يرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم، وهو أول بدر في فصل الشتاء والأول في العام الجديد 2023.

وقالت الجمعية في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: يرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الجمعة 06 يناير القمر البدر لشهر جمادى الآخرة، وهو أول بدر في فصل الشتاء والأول في العام الجديد 2023.

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وهم بصري

من جانب آخر، أشارت الجمعية إلى أن القمر سوف يظهر فوق الأفق الشمالي الشمال الشرقي مع غروب الشمس.

تابعت: سيلاحظ أثناء شروقه بأن حجمه كبير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، إذ إنه بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سوف يظهر بحجمه المعتاد.

أوضحت الجمعية، أنه يمكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا بسبب الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض.

فيما سيشرق القمر خلال الليالي المقبلة، متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر.

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