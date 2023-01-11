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بعد معارك ضارية

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار

2023-01-11 الساعة 9:13
القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على مدينة سوليدار، شرق أوكرانيا.

السيطرة الروسية

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، بأنه تمت السيطرة على المدينة بأيدي عناصر وحدات فاغنر، فيما أعلن دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك أصبحت تخضع بالفعل لسيطرة القوات الروسية.

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وقال بوشيلين: وفقًا للمعلومات التي لدي، أصبح مركز مدينة سوليدار بالفعل تحت سيطرة وحدات فاغنر.

مجموعة فاغنر

وأكد الروسي يفغيني بريغوجين، مؤسس شركة فاغنر العسكرية، أن وحدات فاغنر سيطرت على وسط مدينة سوليدار، التي دار قتال عنيف من أجلها في الأيام الأخيرة.

وقال بريغوجين: وحدات فاغنر العسكرية الخاصة، سيطرت على كامل أراضي مدينة سوليدار، وتمركزت في وسط المدينة، حيث تدور المعارك، وسيعلن عدد الأسرى اليوم الأربعاء.

معارك ضارية

وتجري منذ عدة أيام معارك ضارية في مدينة سوليدار، في محاولة القوات الأوكرانية إبقاءها تحت حكمهم، لكن قامت القوات الروسية، بمشاركة قوات جمهورية دونيتسك، ومجموعات فاغنر، بإخراجهم وفرض السيطرة على المدينة.

وقامت وحدات الهجوم الجبلي 128، و46 لواء المشاة الجوي 46 و61 من القوات الأوكرانية في المدينة، بتغيير مواقعها على عجل والانتقال إلى الضواحي الغربية والجنوبية الغربية للمدينة.

تطهير المناطق

ويقوم الجنود من مجموعات فاغنر، بتطهير وتأمين المناطق المحصنة للقوات الأوكرانية في بودغورودني، حيث قامت وحدات تابعة لفاغنر، بشن هجوم في منطقة كراسنايا غورا وبراسكوفيفكا. وبهذا تقترب القوات الروسية من محاصرة مدينة باخموت حيث يدور قتال عنيف أيضًا، من 3 جهات.

وكانت القوات الروسية تقدمت من جنوب باخموت، وكذلك من الشرق، فيما سيطرت على سوليدار، إلى الشمال الشرقي من باخموت.

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