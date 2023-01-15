اليوم أول أيام الشبط بعد توديع المربعانية

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند،أن اليوم الأحد، هو بداية دخول الشبط والذي يأتي بعد المربعانية يوم 15 يناير 2023 ويستمر حتى 10 فبراير.
وقال المسند عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: إن دخول الشبط يأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب، موضحًا أنه سمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.
وأشار المسند إلى أنه في الشبط عادة تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحًا ، تزامنًا مع بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، يصاحبه نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة.
وأوضح المسند مقولة “شباط قطع الرباط وقرقع البيبان”؛ وهي كناية عن نشاط الرياح فيه، ويسجل فيه أقصى وقت لدخول الفجر مع تأخر شروق الشمس.