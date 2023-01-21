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بقيمة مربحة لجميع الأطراف

بلومبيرغ: صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء فورمولا 1  

2023-01-21 الساعة 8:58
بلومبيرغ: صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء فورمولا 1  
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادرها أن صندوق الاستثمارات العامة ينظر في محاولة إضافة سباقات الفورمولا 1 للسيارات إلى محفظته المتنامية من الاستثمارات الرياضية.

وقال التقرير إن رغبة الاستثمار تعود إلى العام الماضي، لكن تعثرت الصفقة المحتملة في المراحل الأولى، حيث لم تكن شركة Liberty Media Corp مالكة F1 مهتمة ببيع الامتياز البارز.

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وتابعت أن صندوق الاستثمارات قدَر الاستثمار بأكثر من 20 مليار دولار.
وقالت بلومبرغ نقلًا عن مصادرها التي وصفتهم بالأشخاص المطلعين على الصفقة، إن صندوق الاستثمارات العامة لا يزال مهتمًا بالأصل وسيكون مقدمًا جادًا إذا غيرت ليبرتي ميديا رأيها وقررت البيع.

استثمارات السعودية في الرياضة العالمية 

وتستثمر المملكة بكثافة في الرياضة العالمية؛ لأنها تفتح المزيد من أشكال الترفيه بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل، وفقًا لما تنص عليه رؤية 2030، وفي السنوات الأخيرة استثمر الصندوق السيادي في نادي كرة القدم الإنجليزي الممتاز نيوكاسل، واستضافت الأحداث الكبرى في الملاكمة والجولف والفورمولا 1.

وتمثل عملية استحواذ فورمولا 1، إن تمت، استثمارًا ناجحًا، فقد ازدادت شعبية هذه الرياضة منذ أن استحوذ عليها الملياردير جون مالون ليبرتي ميديا في صفقة بقيمة 4.4 مليارات دولار في عام 2017.

بلومبرغ صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء فورمولا 1  

ومنذ ذلك الحين، سعت Liberty Media إلى تنمية جيل جديد من المعجبين من خلال توسيع مدى وصول F1 في آسيا، كما كان الشرق الأوسط مجالًا آخر من مجالات التركيز لأصحاب الفورمولا 1.

وتستضيف المنطقة العربية 4 سباقات في موسم 2023، ومن المقرر إجراء أول سباقين في البحرين والمملكة في مارس.

قيمة فورمولا 1 السوقية 

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإنه بحسب التحركات والاستثمارات الأخيرة لمالكي الامتياز في السنوات الأربع الماضية، فإن ذلك يمنح فورمولا 1 قيمة سوقية تبلغ نحو 15.2 مليار دولار.

وهذا يعني أن صفقة صندوق الاستثمارات العامة ستجعل من الاستثمار أمرًا مربحًا لجميع الأطراف.

بلومبرغ صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء فورمولا 1  

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