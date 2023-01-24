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ركود قريب قد تدخل فيه الأسواق

تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا

2023-01-24 الساعة 12:51
تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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أطلق المقياس الرئيسي لصحة الاقتصاد الأمريكي المسمى بــكونفرنس بورد، إشارة تحذيرية من ركود قريب قد تدخل فيه الأسواق الأمريكية، لأول اقتصاد في العالم.

التفاصيل

وأفاد محللون، أن هذا التحذير يشير إلى إمكانية حدوث تراجع في الولايات المتحدة في المستقبل القريب، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

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ويتفق عدد متزايد من قادة الأعمال والمحللين والمراقبين والخبراء وصناع القرار على أن الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا، رغم أن أمريكا ليست في حالة ركود رسمي، لكن المؤشر الاقتصادي الصادر عن كونفرنس بورد سجل انخفاضًا للشهر العاشر على التوالي.

ووفقًا لتقرير صدر أمس الاثنين، انخفض المؤشر في ديسمبر بنسبة 1% إلى 110.5، وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا بنسبة 0.7%، وفقًا لرفينيتيف.

ويبلغ المؤشر في المتوسط، ذروته قبل عام من الركود، وفقًا لمجلس كونفرنس بورد.

وأشار كونفرنس بورد إلى أنه يبدو أن المؤشر قد بلغ ذروته في فبراير 2022.

ضعف

وأفاد أتامان أوزيلديريم، كبير الاقتصاديين في كونفرنس بورد، قائلًا: يظهر إن هناك ضعف واسع النطاق بين المؤشرات الرئيسية في ديسمبر، مما يشير إلى تدهور أوضاع أسواق العمل والتصنيع وبناء المساكن والأسواق المالية في الأشهر المقبلة.

وتراجعت سبعة من مكونات المؤشر العشرة في ديسمبر، ولا يزال مسار المؤشرات يشير إلى الركود، وفقًا للتقرير.

وأضاف أوزيلديريم: من المرجح أن يتحول النشاط الاقتصادي الكلي إلى سلبي في الأرباع القادمة قبل أن ينتعش مرة أخرى في الربع الأخير من عام 2023.

لكن يرجع الحكم الرسمي لإقرار وجود الركود في أمريكا أم لا، إلى لجنة من الاقتصاديين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذين يأخذون مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار قبل اتخاذ قرار.

لكن حوالي 52% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يعتقدون أن هناك أكثر من 50% توقع لدخول الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام.

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