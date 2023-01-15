Icon

سكني: نحو 159 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول في عام 2022 Icon الكويت تحتضن خليجي 26 Icon تحذير.. الأكلات السعودية الشتوية تزيد من الخمول صباحًا Icon جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في بريطانيا Icon النصر يخطف صدارة الأرقام المميزة بدوري روشن Icon التدريب التقني بالقصيم يعلن مواعيد القبول للفصل الثالث Icon كارول سماحة وديانا حداد ومروان خوري في ليلة استثنائية بموسم الرياض Icon اتحاد الكرة ناعيًا شايع النفيسة: كان مثالًا للإخلاص والتفاني Icon هيئة النقل : 4 محاور لتقييم مكاتب تأجير السيارات Icon موعد الحلقة الأولى من The Last of Us Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسبب السمنة وتؤثر على الحركة

تحذير.. الأكلات السعودية الشتوية تزيد من الخمول صباحًا

2023-01-15 الساعة 5:40
تحذير.. الأكلات السعودية الشتوية تزيد من الخمول صباحًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد استشاري الأمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس، الأكلات الشتوية السعودية تؤثر على الحركة وتزيد من الخمول خاصة في ساعات الصباح الأولى.

وأوضح الدماس في تصريحات عبر نشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه من الملاحظ أن الشهية قد تكون أعلى في فصل الشتاء عن بقية الفصول، لذلك يميل الكثيرون إلى زيادة الوزن بسبب نوعية الوجبات.

زيادة الوزن

وأضاف أن معظم الأكلات الشتوية في الثقافة السعودية عادة ما تكون غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، لذلك من السهولة زيادة الوزن الذي يعد عاملًا إضافيًا يقلل من كفاءة وجودة النوم، كما يؤثر على الحركة والنشاط والخمول.

ولفت إلى أن عدم ممارسة الرياضة تزيد من الوزن، حتى في حال تناول وجبات طبيعية، وبالتالي يحدث زيادة في الخمول خاصة في ساعات الصباح الأولى.

الشعور بالدفء

ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بالمملكة، يعكف المواطنون على التفنن بالأكلات الشعبية والحصول على الدفء منها ليجعل للشتاء مذاقًا خاصًا بالمملكة، ومن أبرزها المقشوش، عصيدة التمر، الحنيني، السليق والمطرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية