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أفضل أنواع الهيل لا يتجاوز سعره 50 ريالًا

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

2023-01-24 الساعة 9:14
توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
المواطن - فريق التحرير

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أكد المستثمر في مجال القهوة سالم بن محفوظ، أن أسعار القهوة والهيل مقبلة على انخفاض هذا العام، مشيرًا إلى أن أفضل أنواع الهيل لا يتجاوز سعره 50 ريالًا.

انخفاض

ولفت محفوظ خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إلى أن أسعار القهوة والهيل بدأت بالفعل في الانخفاض، حيث انخفضت أسعارها لأكثر من 50% خلال العامين الماضيين، موضحًا أن الأسعار في عام 2020 كانت في حدود 23 دولارًا للكيلو، أما اليوم عام 2023 أصبح السعر حوالي 12 – 13 دولارًا لكيلو الهيل.

أكد المستثمر أن سعر كل من القهوة والهيل بدأ في الانخفاض حاليًّا، وبالنسبة للهيل بدأ يستقر في هذا الوضع، مضيفًا: الآن سعر الكيلو يكلفك في حدود 50 ريالًا.

https://twitter.com/alraasd/status/1617937957045796882?s=48&t=tzKHguxWy1953XwKVKTijQ

8000 ريال سنويًّا

من جانب آخر، لفت محفوظ إلى أن الأسرة السعودية الواحدة تدفع 8000 ريال سنويًّا على القهوة؛ لأن القهوة تعتبر كرم الضيافة السعودية.

ولفت محفوظ إلى أحد المواطنين في منطقة القصيم يعتاد استهلاك نحو 5 كيلو قهوة شهريًّا، وقام بشراء كمية كبيرة مرة واحدة بمعدل 50 كيلو، مؤكدًا أن القهوة والهيل لا غنى عنها في أي منزل سعودي.

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