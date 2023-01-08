توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا

توقع مركز طقس العرب، حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي الذي تؤثر على شمال ووسط وشرق وغرب المملكة غدًا الإثنين.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة على أجزاء شرق ووسط المملكة يوم الثلاثاء المقبل.

استمرار حالة مدرار

فيما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الأحد وحتى غد الاثنين على أجزاء متفرقة من المملكة.

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، توقعاته بأن الحالة الممطرة ستستمر على أجزاء متفرقة من مكة والشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة والباحة وعسير وغرب منطقة الرياض بأمطار من خفيفة لمتوسطة، يصاحبها أجواء باردة ليلًا ولطيفة نهارًا على معظم مناطق المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.