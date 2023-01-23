خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير

شهد تشكيل مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة عبدالعزيز العفالق الاستعانة بأصحاب الخبرات، للاستفادة منهم والعمل على تطوير المسابقة خلال الفترة المقبلة.

إدارة رابطة الدوري السعودي

وعُقدت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، وأقرت تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبدالعزيز العفالق، وسيكون سعد اللذيذ نائبًا للرئيس، غاري كوك عضوًا ورئيسًا تنفيذيًا للرابطة.

ويتواجد في عضوية مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بيتر هوتون، عادل ملاوي، ولمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضوًا ممثلًا عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتم تعيين عبدالعزيز الحميدي مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة، بجانب تكليفه برئاسة لجنة تراخيص الأندية.

ويضم مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسؤولين من أصحاب الخبرات الكبيرة، الأمر الذي يبشر الجماهير بمزيد من التطوير خلال الفترة المقبلة، ونستعرض السير الذاتية الخاصة بهم.

عبدالعزيز العفالق رئيس الرابطة

وحصل عبدالعزيز العفالق على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويترأس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2020.

ويشغل العفالق عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ يونيو 2019، ويترأس منصب الرئيس التنفيذي لشركة الكفاح القابضة منذ 2014، ورأس إدارة نادي الفتح بين 2008 و2015.

سعد اللذيذ نائب الرئيس

وعمل سعد اللذيذ في عدة مناصب قيادية في القطاعين الخاص والعام على مدار الـ25 عامًا الماضية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعمل مستشارًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة من 2014 وحتى 2016.

وشغل مناصب عديدة في عضويات مجلس الإدارة، ومنها؛ عضويته في إدارة نادي شيفيلد يونايتد وبيرتشوت ويلريجك لكرة القدم، حيث عمل مع إدارة شيفيلد في الميزانية والأنشطة التجارية واستقطاب اللاعبين، ويحمل ماجستير إدارة المشاريع من جامعة ليفربول.

غاري كوك الرئيس التنفيذي

ويُعتبر غاري كوك عضو مؤسس في الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة UFC، تولى مسؤولية إدارة قسم العلامة التجارية العالمية، وكان جزء من فريق الإدارة العليا الذي قاد العمل التجاري من تقييم 2.92 مليار دولار في 2012 إلى بيع ناجح بقيمة 4 مليارات دولار عام 2016.

وتولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وحقق إنجازات عددية من 2008 وحتى 2012، وعمل لأكثر من عقد في شركة نايكي تولى فيها مناصب الرئيس والمدير العم الدولي لعلامة جوردان التجارية في أمريكا، ويحمل بكالوريوس المحاسبة من كلية ماثيو بولتون.

عادل ملاوي عضو المجلس

ويملك عادل ملاوي تاريخًا حافلًا وخبرة واسعة من العمل في القطاع المصرفي، وترأس عدة مناصب قيادية في الاستثمار والمالية وإدارة الخزينة والأسواق العالمية وإدارة المخاطر، وحاصل على شهادة ودبلوم في عضوية مجلس الإدارة من GCC BDI، كما نال ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول.

بيتر هوتون عضو المجلس

ويتمتع بيتر هوتون بخلفية فريدة في مجال الإعلام، تشمل العمل في محطات البث الرائدة والوكالات والمنظمات لما يقرب من 40 عامًا، ويشغل حاليًا عضويات مجلس إدارة في 5 شركات تعمل في مجال الرياضة، ويحمل ماجستير الأدب الإنجليزي واللغات الأوروبية من جامعة كامبريدج.

وشغل عدة مناصب تنفيذية وقيادية في الإعلام والرياضة، منها؛ ترأسه مجموعة الشراكات الرياضية العالمية بشركة ميتا، كما تم اختياره من قبل شركة ديسكفري ليكون أول رئيس تنفيذي لها بعد استحواذها على القنوات والأعمال الرقمية، ليتم الاستعانة به في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

لمياء بن بهيان عضو ممثل للاتحاد السعودي

وتترأس لمياء بن بهيان الإشراف على كرة القدم النسائية السعودية، وهي عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أغسطس 2021، ومثلته في العديد من المحافل الدولية، وكانت من المؤسسين والمطورين للكرة النسائية على الصعيدين الاستراتيجي والتشغيلي.

وتملك لمياء خبرة قانونية واسعة نظير التجارب العملية في شركات قانونية عالمية، وحاصلة على شهادة الماجستير في القانون من جامعة تشابمان في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتم الاستعانة بها في إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

عبدالعزيز الحميدي مستشار الرئيس

وتم الاستعانة بعبدالعزيز الحميدي كمستشار رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورئيس لجنة تراخيص الأندية، في ظل الخبرات الكبيرة التي يملكها، حيث إنه حاصل على بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة من جامعة الملك سعود، وحصل على الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية من منظمة فيفا.

وعمل الحميدي مسؤول العلاقات العامة بالرابطة من 2011 وحتى 2012، مسؤول إدارة تراخيص الأندية من 2012 إلى 2017، مدير إدارة تراخيص الأندية من 2017 وحتى 2022، المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين من 2017 إلى 2023، عضو لجنة المسابقات من 2018 وحتى 2022، وعضو لجنة المسؤولية الاجتماعية باتحاد الكرة من 2019 إلى 2023.