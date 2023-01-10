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قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

2023-01-10 الساعة 1:32
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المهتم بالعلم الدكتور محمد قاسم مفاجأة بشأن قصة تفاحة نيوتن والجاذبية.

خرافة

وأكد قاسم، في لقاء له مع برنامج في الصورة على قناة روتانا ليجية، أن هذه القصة خرافة وليست حقيقية، ولا توجد أي أدلة تثبت أن هذه القصة حقيقية.

دوران القمر حول الأرض

واستطرد: أحد الأشياء الأساسية أن القمر يدور حول الكرة الأرضية، فهل هو ثابت بسبب الجاذبية، فكان نيوتن يتخيل وجود الأرض ومدفع تضرب منه كرة معدنية وتقذف إلى مسافة معينة، ثم تنحرف وتنزل على الأرض، ثم تقذف بقوة أكبر فتنحرف إلى مسافة أكبر ثم تسقط على الأرض.

وتابع: يتم تكرار الأمر تدريجيًّا إلى أن تقذف الكرة وتدور حول الأرض دورة كاملة مثل دوران القمر حول الأرض.

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