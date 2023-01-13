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بعد ان شوهدت مع حمولتها غير المعتادة

كندا تعتقل حمامة متهمة بتهريب حقيبة مخدرات

2023-01-13 الساعة 12:18
كندا تعتقل حمامة متهمة بتهريب حقيبة مخدرات
المواطن - فريق التحرير

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ألقت السلطات الكندية القبض على حمامة تحمل حقيبة ظهر مصغرة مليئة بالمخدرات.

التفاصيل

وقال متحدث باسم اتحاد السجون الكندي: إن الحمامة تم الإمساك بها في بريتش كولومبيا الأسبوع الماضي، وفقًا لموقع الشرق الأوسط.

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وتابع جون راندل، الرئيس الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ لاتحاد ضباط الإصلاحيات الكندية، أنه تم القبض على الطائر في معهد باسيفيك بأبوتسفورد، على بعد 80 كيلومترًا شرق فانكوفر.

وقال راندل: إن الضباط أخبروه أن الطائر الرمادي شوهد مع حمولته غير المعتادة في 29 ديسمبر الماضي بساحة بالمنشأة، مشيرًا إلى أنهم نصبوا فخًّا للقبض عليه.

وشدد دافيندر أوجلا، مساعد مأمور في مؤسسة باسيفيك، على اعتراض مواد مهربة في المنشأة، لافتًا إلى أن الأمر قيد التحقيق.

طائر حي

وأكمل راندل بأنه في السنوات الأخيرة، كان ضباط السجن يبحثون عن طائرات بدون طيار تحمل مخدرات وممنوعات أخرى، لكنها المرة الأولى منذ 13 عامًا كضابط إصلاحيات سمع فيها عن استخدام طائر حي.

وأردف: كان رد فعلي الأولي صدمة بسبب كل التطورات في التكنولوجيا وعدد الطائرات بدون طيار التي رأيناها، حقيقة أنه مرتبط بحمامة أمر غير طبيعي.

وبيّن أن المهربين سيجدون صعوبة في جعل الطائر يهبط في مكان محدد، مقارنة بالطائرة بدون طيار.

لكنه أكد أن استخدام الحمام أثار صعوبات في التحقيق مقارنة بالطائرات بدون طيار، لأن دقة الطائرة بدون طيار جعلت من السهل تحديد المتلقي المقصود للبضائع المهربة.

وذكر أن القضية مؤشر على مدى تحوّل المجرمين الحاذقين في تهريب المخدرات، وهو ما ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير للجميع.

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