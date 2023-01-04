لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر

كشف مقطع فيديو صادم اللحظات الأخيرة المخيفة قبل اصطدام طائرتَي هليكوبتر في أستراليا، حيث يعتقد أن إحدى المروحيات كانت تقلع والأخرى كانت تهبط عندما اصطدمتا ببعضهما.

ولقي 4 أشخاص حتفهم في الحادث المروع الذي وقع في مكان يُسمى جولد كوست، ولكن في الوقت نفسه، فإنه لحسن الحظ، نجا 4 آخرين.

وفي اللقطات التي تمت مشاركتها من الصندوق الأسود الخاص بالمروحية الهابطة يمكن رؤية شخص وهو يتحرك في اللحظات الأخيرة قبل الحادث حيث يحاول الوصول إلى الطيار وهو ينظر إلى الأمام مباشرة.

ومع ذلك، يظهر الطيار وهو لا يتفاعل لذلك ينكزه الراكب على كتفه بشكل متكرر على كتفه قبل أن ينظر إلى اليمين، ثم فجأة يحدث الاصطدام وينكسر الزجاج فوق قمرة القيادة.

الوفيات والإصابات

وتوفي الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن المروحية الأخرى الطيار آش جينكينسون، 40 عامًا، والزوجان البريطانيان رون وديان هيوز، 65 و57 عامًا، والسيدة فانيسا تادروس.

أما ركاب الطائرة الأخرى فقد نُقلوا إلى المستشفى، ومن بينهم صبي يبلغ من العمر 10 سنوات وهو في حالة حرجة.

وقد تمكنت إحدى المروحيات من الهبوط بسلام على ضفة رملية، لكن ورد أن حطام الطائرة الأخرى انتشر عبر منطقة واسعة.

فتح تحقيق في الحادث

وأكد مكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB) أنه بدأ التحقيق في الحادث، وقال رئيس المفوضين أنجوس ميتشل إن عدم وفاة جميع الركاب هو أعجوبة في حد ذاتها.

وقال: المروحية الثانية القادمة للهبوط تمكنت بشكل ملحوظ من الهبوط بشكل عمودي، وبالنظر إلى الأضرار فقد تبين أنها لحقت بالقسم الأمامي الأيسر من تلك المروحية حيث كان الطيار جالسًا.

وأضاف: في حين أنه كان مأساويًا للغاية أن أربعة أشخاص فقدوا حياتهم إلا أنه كان من الممكن أن يكون لدينا وضع أسوأ بكثير.