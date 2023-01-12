لقطات لفرحة إحدى عناصر الفريق الطبي بفصل التوأم السيامي العراقي

عبرت إحدى عناصر الفريق الطبي المشارك في عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي، عن فرحتها داخل غرفة العمليات بنجاح أصعب وأخطر مرحلة في العملية.

تصفيق

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، إحدى عناصر الفريق الطبي وهي تعبر عن فرحتها لنجاح العملية بالتصفيق والانبهار في مؤشر كبير على نجاح فصل التوأم السيامي علي وعمر.

نجاح الفصل

وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أعلن في وقت سابق، عن نجاح عملية فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي.

وأكد الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه تم فصل “عمر” عن “علي” في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة بتوفيق الله ثم خبرة أعضاء الفريق الطبي.

ولفت إلى أنه في المرحلة الرابعة من العملية تم تحديد أماكن الاتصال، ومراقبة اشتراكات الأوعية الدموية، ثم تم فصل الكبد أولًا ثم الأمعاء ثم القنوات المرارية، حيث أصبح كل منهما في سرير منفصل.

إعادة ترميم الأعضاء

وأوضح: “تبدأ الآن المرحلة الخامسة من العملية وهي إعادة ترميم الأعضاء، ثم يليها المرحلة السادسة وهي تغطية الجراحة من قبل فريق تخصص جراحة التجميل”، لافتًا إلى أن حالة التوأم مستقرة والمؤشرات الحيوية مطمئنة.