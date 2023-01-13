محامية تكشف أسباب زيادة الخلع في الوقت الحالي

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كشفت المحامية هيفاء الخطيب أن الاكتفاء المادي للمرأة من أسباب زيادة حالات الخلع.
فيديو | المحامية هيفاء الخطيب:
الاكتفاء المادي للمرأة من أسباب زيادة الخلع.. والتباهي بحالات الحب في وسائل التواصل جعل بعض النساء تقارن حياتها بالآخرين #الراصد pic.twitter.com/ZGAafroae8
— الراصد (@alraasd) January 12, 2023
وفي تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، قالت الخطيب: إن المرأة في السابق كانت تتعرض لعنف جسدي ولفظي، ومع ذلك تتحمل لكونها غير قادرة على إعالة نفسها وأبنائها، لكن عندما زال هذا الاحتياج المادي زادت حالات الخلع.
وأردفت المحامية، أن التباهي بحالات الحب والترفيه في وسائل التواصل جعل بعض النساء تقارن حياتها بالآخرين.