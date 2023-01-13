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منها الاكتفاء المادي

محامية تكشف أسباب زيادة الخلع في الوقت الحالي

2023-01-13 الساعة 12:40
محامية تكشف أسباب زيادة الخلع في الوقت الحالي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المحامية هيفاء الخطيب أن الاكتفاء المادي للمرأة من أسباب زيادة حالات الخلع.

أسباب

وفي تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، قالت الخطيب: إن المرأة في السابق كانت تتعرض لعنف جسدي ولفظي، ومع ذلك تتحمل لكونها غير قادرة على إعالة نفسها وأبنائها، لكن عندما زال هذا الاحتياج المادي زادت حالات الخلع.

وأردفت المحامية، أن التباهي بحالات الحب والترفيه في وسائل التواصل جعل بعض النساء تقارن حياتها بالآخرين.

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