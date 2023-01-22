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مختص: الماء علاج جميع أمراض الجهاز التنفسي والكحة خلال الشتاء

2023-01-22 الساعة 6:11
مختص: الماء علاج جميع أمراض الجهاز التنفسي والكحة خلال الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور فؤاد سندي، طبيب الأسرة والباحث في الشأن الصحي، أن الماء يعتبر علاجًا لكافة أمراض الجهاز التنفسي مثل الرشح والإنفلونزا خاصة في فترة الشتاء.

الماء العلاج الأمثل

وأوضح سندي في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه يفضل للشخص البالغ ألا يقل عن شرب من لتر ونصف إلى لترين من الماء يوميًا، بالإضافة إلى تناول نوعية من الغذاء تحتوي على كمية كبيرة من الماء حسب الدراسات الحديثة.

وأضاف أن فترة الشتاء أحيانًا تدفع الأشخاص إلى الإصابة بأهم الأمراض انتشارًا في هذا الموسم وهي الرشح والإنفلونزا وحتى كورونا، لافتًا إلى أن الماء يعد أحد أهم أشكال العلاج لكافة أمراض الجهاز التنفسي وتحديدًا الكحة.

وأوضح أن الماء يساعد على إذابة البلغم وترطيب الجهاز التنفسي، وبالتالي تقل حدة الأعراض.

التوعية بشرب الماء

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، ضرورة شرب الماء في الفصل شتاء، نظرًا لأهميته لجسم الإنسان، داعيةً الجميع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي من خلال منصتها الرئيسية للتوعية “عش بصحة” إلى الاهتمام بشرب الماء في خلال فصل الشتاء، لافتة الانتباه إلى أن الكثير من الناس قد لا يشعر بعطش جسمه مع برودة الجو.

كما بادرت “عش بصحة” بتوزيع عبوات من الماء على منسوبي الصحة وعليها ملصق يُذكّر بشرب الماء يحمل عبارة “لا ينسّيك برد الشتاء شرب الماء”.

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