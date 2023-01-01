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انفجارات تهز كييف

مقتل 6 في قصف روسي لمستشفى أوكراني

2023-01-01 الساعة 8:31
مقتل 6 في قصف روسي لمستشفى أوكراني
المواطن - فريق التحرير

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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، في شهرها الحادي عشر، حيث يواصل الجيش الروسي ضرب الأهداف الأوكرانية ومناطق تمركز قوات كييف ومخازن الأسلحة، فيما تحاول كييف مقاومة روسيا بدعم مادي وعسكري من الغرب.

قصف مستشفى

وأعلنت سلطات مقاطعة لوغانسك الموالية لروسيا مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء قصف أوكراني استهدف مستشفى بمدينة بيرفومايسك بالمقاطعة. ورجحت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الضحايا مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات إزالة الأنقاض.

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وأفاد مراسل العربية بإصابة 15 مدنيًا في مدينة ماكيفكا إثر قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك، كما تحدث عن قصف أوكراني مماثل طال أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك مركز المقاطعة.

انفجارات

ودوت أصوات انفجارات في كييف وأماكن أخرى في أنحاء أوكرانيا، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد للتحذير من غارات جوية في أول ساعتين من بداية العام الجديد. ومع إطلاق صفارات الإنذار صاح بعض الأشخاص من شرفات منازلهم قائلين “المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال”.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شظايا صاروخ دمرته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ألحقت أضراراً بسيارة في وسط العاصمة، ولكن لم ترد بصفة مبدئية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إنه تم تدمير 23 هدفًا من الأهداف الجوية التي أطلقتها روسيا.

رسالة زيلينسكي

وجاءت الهجمات بعد دقائق من الرسالة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشعبه بمناسبة العام الجديد، والتي عبر فيها عن أمنياته بتحقيق النصر لبلاده في الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر دون أن تلوح في الأفق أي نهاية لها.

وأفاد شهود بأن دوي الانفجارات تواصل بعد ذلك، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار. ووردت أنباء غير رسمية عن وقوع انفجارات في منطقة خيرسون الجنوبية ومنطقة جيتومير الشمالية.

صواريخ كروز

وجاءت الهجمات في أعقاب إطلاق أكثر من 20 صاروخ كروز على أهداف في أنحاء أوكرانيا أمس السبت، فيما وصفه المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس بأنه رعب ليلة رأس السنة.

وقال مسؤولون في كييف عبر تطبيق المراسلة “تليجرام” إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وقال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف إن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة. ولم يعرف على الفور إن كانت أي أهداف تعرضت للقصف.

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