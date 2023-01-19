موسكو ومينسك يعلنان التعاون العسكري لصد أي هجوم

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ومينسك مستعدتان لأية تطورات في مجال الدفاع.
وأضاف لافروف، خلال لقاء مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو: الاتفاقيات بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مجال الدفاع والتعاون العسكري الفني جاءت في الوقت المناسب من حيث ضمان استعداد الدولتين لأي سيناريوهات.
وقال: أتفق تمامًا بأن الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان بوتين ولوكاشينكو في مجال تعاوننا العسكري، الفني والدفاعي جاءت في وقت مناسب للغاية من حيث الاستعداد لأي تطور للأحداث. نحن شعب مسالم، لكن الدرع الواقية لابد أن يوجد حيث يتعين عليه أن يوجد.
وقال موجهًا كلامة للوكاشينكو: نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا البيلاروسيون نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من التعديات المحتملة من جيرانكم الغربيين.
وأعلن الوزير أن موسكو ومينسك قد وقعتا مذكرة بشأن تعزيز أمن روسيا وبيلاروس والحد من التهديدات التي تواجه البلدين من بلدان ثالثة.
من جانبه قال الرئيس البيلاروسي إن الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد بيلاروسيا وضد روسيا على حد سواء، وتابع: موسكو على علم بخطط جيراننا الغربيين، وليس أوكرانيا فقط.
وأعرب لوكاشينكو عن دهشته من صمت أوكرانيا وعدم إثارتها أي استفزازات ضد بيلاروسيا، على الرغم من دفع الجيران الغربيين لها في هذا الاتجاه بنشاط، على حد تعبيره.