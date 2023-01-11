Icon

مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر الخارجية الأفغانية Icon موعد بداية مبكية الحصني وأبرز علاماتها Icon الكويت : رصد متحور XBB.1.5 أوميكرون Icon توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا  Icon رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة Icon وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم Icon منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم Icon وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة Icon حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية Icon حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجعل جحر الثعلب ثلاجة

موعد بداية مبكية الحصني وأبرز علاماتها

2023-01-11 الساعة 3:49
موعد بداية مبكية الحصني وأبرز علاماتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الخبير الزراعي سليمان السهلي، عن موعد بداية وعلامات مبكية الحصني وهي الرياح الشمالية الباردة التي تهب مع أيام موسم الشبط والذي يعد ثاني مواسم الشتاء الفعلي.

ونشر السهلي مقطع فيديو يُظهر ثعلبًا وهو يرتجف من البرد الشديد، قائلًا إن مبكية الحصني في موسم الشبط هي الرياح الشمالية الباردة التي تهب نهارًا أيام الشبط من 15 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل.

قد يهمّك أيضاً
Img

برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يحضر حفل جائزة المؤسس للجودة

Img

الدويش: وجود رونالدو سيُصلح أشياء كثيرة بالدوري والنصر

علامات مبكية الحصني

وأوضح أن من أبرز علامات مبكية الحصني، أن الثعلب يحفر لها دحلًا جهة الشرق حتى تدفي أشعة شروق الشمس دحله أي جحره أول الصباح بعد برد الليل.

ولفت إلى أن الثعلب كائن ليلي المعيشة، ومع الشبط تدخل عليه الرياح الباردة فيسمع له بكاء بأول الصباح.

وأشار مغرد ردًا على الفيديو إلى أن مبكية الحصني هي الرياح الشرقية، حيث يكون جحر الثعلب جهة الشرق طلبًا للدفء، فتأتيه الرياح الباردة بدلًا من أشعة الشمس فيصبح جحره ثلاجة.

أول أيام الشبط

وكان خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، كشف في وقت سابق، أن اليوم الأربعاء يكون أول أيام الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي.

وأوضح الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن البرد لا يبدأ ولا ينتهي بشكل مفاجئ فله بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع موسم “أصفري” خلال سبتمبر، فيما تكون شدته مع موسمي المربعانية والشبط خلال ديسمبر ويناير، أما نهايته تكون مع موسم الحميمين بشهر أبريل.

خصائص الشبط

وبشأن خصائص الشبط الذي ستشهده المملكة، قال الزعاق إنه سُمي بذلك نسبة إلى شهر شباط، فيما يأتي برده في رياحه والتي تتصف بعدم استقرارها على جهة معينة.

ولفت إلى أن العامة يطلقون عليها بـ”مبكية الحصني”، فيما يكون عدد أيامه 26 يومًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 
السعودية اليوم

مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 

السعودية اليوم
جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...
السعودية اليوم

جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...

السعودية اليوم
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
طرد إيران من الأمم المتحدة
العالم

طرد إيران من الأمم المتحدة

العالم
العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...
العالم

العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...

العالم
إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...
كأس العالم

إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...

كأس العالم
تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم