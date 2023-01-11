موعد بداية مبكية الحصني وأبرز علاماتها

كشف الخبير الزراعي سليمان السهلي، عن موعد بداية وعلامات مبكية الحصني وهي الرياح الشمالية الباردة التي تهب مع أيام موسم الشبط والذي يعد ثاني مواسم الشتاء الفعلي.

ونشر السهلي مقطع فيديو يُظهر ثعلبًا وهو يرتجف من البرد الشديد، قائلًا إن مبكية الحصني في موسم الشبط هي الرياح الشمالية الباردة التي تهب نهارًا أيام الشبط من 15 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل.

علامات مبكية الحصني

وأوضح أن من أبرز علامات مبكية الحصني، أن الثعلب يحفر لها دحلًا جهة الشرق حتى تدفي أشعة شروق الشمس دحله أي جحره أول الصباح بعد برد الليل.

ولفت إلى أن الثعلب كائن ليلي المعيشة، ومع الشبط تدخل عليه الرياح الباردة فيسمع له بكاء بأول الصباح.

وأشار مغرد ردًا على الفيديو إلى أن مبكية الحصني هي الرياح الشرقية، حيث يكون جحر الثعلب جهة الشرق طلبًا للدفء، فتأتيه الرياح الباردة بدلًا من أشعة الشمس فيصبح جحره ثلاجة.

أول أيام الشبط

وكان خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، كشف في وقت سابق، أن اليوم الأربعاء يكون أول أيام الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي.

وأوضح الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن البرد لا يبدأ ولا ينتهي بشكل مفاجئ فله بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع موسم “أصفري” خلال سبتمبر، فيما تكون شدته مع موسمي المربعانية والشبط خلال ديسمبر ويناير، أما نهايته تكون مع موسم الحميمين بشهر أبريل.

خصائص الشبط

وبشأن خصائص الشبط الذي ستشهده المملكة، قال الزعاق إنه سُمي بذلك نسبة إلى شهر شباط، فيما يأتي برده في رياحه والتي تتصف بعدم استقرارها على جهة معينة.

ولفت إلى أن العامة يطلقون عليها بـ”مبكية الحصني”، فيما يكون عدد أيامه 26 يومًا.