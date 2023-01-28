موعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا

تنطلق غدًا 3 مباريات في دور الـ32 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022/2023.

المباراة الأولى، ستكون بين فريقي برايتون وليفربول في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي ستوك سيتي وستيفيناج وتبدأ في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الثالثة بين فريقي شيفيلد يونايتد وريكسهام حيث تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات دور الـ32 في المسابقة بدأت من أمس الجمعة، بمواجهة بين آرسنال ومانشستر سيتي، حيث فاز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لليوم

وفي مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، فاز ليستر سيتي على وال سال بهدف دون رد، بينما فاز ليدز يونايتد على أكرينجتون ستانلي بثلاثية لهدف، تعادل بلاكبيرن روفرز مع برمنجهام سيتي بنتيجة هدفين لكل فريق، أما فولهام فتعادل مع سندرلاند بهدف لكل فريق.

أما فريق ساوثهامبتون ففاز على نادي بلاكبول بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل بيرنلي مع إيبسويتش تاون بدون أهداف، وفاز بريستول سيتي على ويست بروميتش آلبيون بثلاثية دون رد.

بينما تعادل جريمسبي تاون مع نادي لوتن تاون بهدفين لكل فريق، وتعادل شيفيلد وينزداي مع نادي فليتوود بهدف لكل فريق.

وضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، انطلقت حاليًا مباراة توتنهام هوتسبير ضد بريستون نورث إيند، بينما في الـ11 من مساء اليوم وبتوقيت المملكة، تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينج.