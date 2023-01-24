حذرت دراسة عسكرية من نقص كبير في مخزون السلاح الأمريكي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

دراسة عسكرية

وأفادت الدراسة التي نشرتها “وول ستريت جورنال” بأن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أمريكا لصواريخ “جافلين”.

وأوضحت الدراسة، أن أمريكا ستعاني من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكرياً قريباً، مشيرة إلى أن مخزون السلاح الأمريكي الحالي غير كاف في وقت الحرب. وتابعت الدراسة: صناعة الأسلحة الأمريكية غير مستعدة لأي صراع مع الصين.

قصور المخزون

وشددت على وجود قصور في المخزون العسكري الأمريكي للأسلحة حاليًا بسبب حرب أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية كانت تعهّدت بدعم كييف عبر ضخ الأسلحة إلى القوات الأوكرانية، في محاولة منها لتخفيف حدة العملية العسكرية الروسية التي أصبحت أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

مليارات الدولارات

وبتلك التطورات، ارتفعت قيمة المساعدات الأمريكية للجهود الحربية الأوكرانية إلى مليارات الدولارات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت قبل أشهر أن المساعدة الأمريكية ستدعم العمليات الحكومية الأساسية، وتساهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وستعزز المقاومة الأوكرانية.

يذكر أن المساعدات الغربية كانت تدفقت على كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، إلا أن حدتها زادت إلى حد كبير بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة إلى بلاده في أكتوبر الماضي.