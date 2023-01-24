حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة فبراير المقبل وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” 15 ألف ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى بمدينة الرياض مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف للعمل في الرياض الفالح: الرؤية أعطت مدن المملكة جودة الحياة ورفعت إنتاجية الفرد مكة وجازان الأعلى حرارة و3 مدن تسجل الأدنى بـ 6 مئوية شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد 12 يوماً من فصلهما الصحة تحدد المعدل المناسب لشرب القهوة يومياً
حذرت دراسة عسكرية من نقص كبير في مخزون السلاح الأمريكي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأفادت الدراسة التي نشرتها “وول ستريت جورنال” بأن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أمريكا لصواريخ “جافلين”.
وأوضحت الدراسة، أن أمريكا ستعاني من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكرياً قريباً، مشيرة إلى أن مخزون السلاح الأمريكي الحالي غير كاف في وقت الحرب. وتابعت الدراسة: صناعة الأسلحة الأمريكية غير مستعدة لأي صراع مع الصين.
وشددت على وجود قصور في المخزون العسكري الأمريكي للأسلحة حاليًا بسبب حرب أوكرانيا.
يذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية كانت تعهّدت بدعم كييف عبر ضخ الأسلحة إلى القوات الأوكرانية، في محاولة منها لتخفيف حدة العملية العسكرية الروسية التي أصبحت أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وبتلك التطورات، ارتفعت قيمة المساعدات الأمريكية للجهود الحربية الأوكرانية إلى مليارات الدولارات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت قبل أشهر أن المساعدة الأمريكية ستدعم العمليات الحكومية الأساسية، وتساهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وستعزز المقاومة الأوكرانية.
يذكر أن المساعدات الغربية كانت تدفقت على كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، إلا أن حدتها زادت إلى حد كبير بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة إلى بلاده في أكتوبر الماضي.