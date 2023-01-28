هدف مان سيتي ضد آرسنال يصعد به لثمن نهائي كأس إنجلترا

انتهت مباراة مان سيتي ضد آرسنال، بفوز نادي مانشستر سيتي بهدف دون رد وعبوره إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022/2023.

مان سيتي ضد آرسنال

وكان الشوط الأول شهد تعادل سلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الهولندي ناثان آكي الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ63 بعد تمريرة متقنة من الإنجليزي جاك جريليش.

وحاول فريق آرسنال العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد نهاية مباراة، مان سيتي ضد آرسنال، صعد مانشستر سيتي إلى دور ثمن النهائي من المسابقة.

مباريات كأس إنجلترا

وتُستكمل مباريات دور الـ32 من كأس إنجلترا اليوم السبت بإقامة مباريات “وال سال ضد ليستر سيتي، أكرينجتون ستانلي ضد ليدز يونايتد، بلاكبيرن روفرز ضد برمنجهام سيتي، فولهام ضد سندرلاند، ساوثهامبتون ضد بلاكبول، إيسويتش تاون ضد بيرنلي، بريستول سيتي ضد ويست بروميتش آلبيون، لوتن تاون ضد جريمسبي تاون”.

بينما يواجه شيفيلد وينزداي ضد فليتوود، بريستون ضد توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد ضد ريدينج.

وفي يوم الأحد 29 يناير يلعب ليفربول ضد برايتون، ستوك سيتي ضد ستيفيناج، ريكسهام ضد شيفيلد يونايتد، بينما في يوم الاثنين يلعب ديربي كاونتي ضد ويست هام يونايتد.