Icon

الزواج لسنوات طويلة يُقلل الإصابة بالخرف Icon مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن Icon الاتحاد يحسم مصير حمدالله Icon الألماني باسكال فيرلاين يُتوج بالمركز الأول بسباقات فورمولا الدرعية اليوم Icon انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل بالسعودية Icon غسل صحن المطاف في 20 دقيقة Icon إجراء تعديلات على مباريات 3 جولات في دوري روشن Icon رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في الظهران Icon نتائج مباريات اليوم في دوري يلو Icon نصائح فعالة لوقف نزيف الأنف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دور الـ32

هدف مان سيتي ضد آرسنال يصعد به لثمن نهائي كأس إنجلترا

2023-01-28 الساعة 1:12
هدف مان سيتي ضد آرسنال يصعد به لثمن نهائي كأس إنجلترا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة مان سيتي ضد آرسنال، بفوز نادي مانشستر سيتي بهدف دون رد وعبوره إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022/2023.

مان سيتي ضد آرسنال

وكان الشوط الأول شهد تعادل سلبي بين الفريقين.

قد يهمّك أيضاً
Img

ارتباك الأسواق اللبنانية بسبب الارتفاع المتسارع للدولار

Img

تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: أمطار غزيرة حتى الـ2 صباحًا

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الهولندي ناثان آكي الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ63 بعد تمريرة متقنة من الإنجليزي جاك جريليش.

وحاول فريق آرسنال العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد نهاية مباراة، مان سيتي ضد آرسنال، صعد مانشستر سيتي إلى دور ثمن النهائي من المسابقة.

مان سيتي ضد آرسنال

مباريات كأس إنجلترا 

وتُستكمل مباريات دور الـ32 من كأس إنجلترا اليوم السبت بإقامة مباريات “وال سال ضد ليستر سيتي، أكرينجتون ستانلي ضد ليدز يونايتد، بلاكبيرن روفرز ضد برمنجهام سيتي، فولهام ضد سندرلاند، ساوثهامبتون ضد بلاكبول، إيسويتش تاون ضد بيرنلي، بريستول سيتي ضد ويست بروميتش آلبيون، لوتن تاون ضد جريمسبي تاون”.

بينما يواجه شيفيلد وينزداي ضد فليتوود، بريستون ضد توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد ضد ريدينج.

وفي يوم الأحد 29 يناير يلعب ليفربول ضد برايتون، ستوك سيتي ضد ستيفيناج، ريكسهام ضد شيفيلد يونايتد، بينما في يوم الاثنين يلعب ديربي كاونتي ضد ويست هام يونايتد.

مان سيتي ضد آرسنال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد...
الرياضة

قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد...

الرياضة
اشتراكات لتصفح تويتر دون إعلانات
حصاد اليوم

اشتراكات لتصفح تويتر دون إعلانات

حصاد اليوم
85 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC
وظائف

85 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC

وظائف
أبل تبدأ إنتاج نسخة صوتية من كتب...
تكنولوجيا

أبل تبدأ إنتاج نسخة صوتية من كتب...

تكنولوجيا
راشد الغنوشي في قفص الاتهام
حصاد اليوم

راشد الغنوشي في قفص الاتهام

حصاد اليوم
لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد
السعودية اليوم

لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد

السعودية اليوم
لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج...
السعودية اليوم

لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج...

السعودية اليوم
عقوبة كبرى تنتظر مواطنًا لنقله 10 مخالفين...
السعودية اليوم

عقوبة كبرى تنتظر مواطنًا لنقله 10 مخالفين...

السعودية اليوم