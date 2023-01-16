ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر

أثار الفنان السوري ياسر العظمة، إعجاب المتابعين، بعدما خصص حلقته الأولى من برنامج “مع ياسر العظمة”، لتوجيه تحية لأصدقاء رحلته في الجزء الأول من مسلسله الشهير “مرايا”.

عشرة عمر

وجاءت الحلقة الأولى لبرنامج ياسر العظمة التي تذاع على موقع “يوتيوب، بعنوان “عشرة عمر”، حيث قدم لأسرة “مرايا” بالكامل التحية معربًا عن سعادته بالتعاون معهم، نظرًا لتحقيق العمل نجاحًا باهرًا بفضلهم.

وقال ياسر العظمة إن المخرج هشام شربتجي، عندما قدم له العظمة مشروع مرايا تبناه على الفور وباشر به.

كما تحدث عن الفنانة الراحلة هالة حسني، واصفًا إياها بالخلوقة والمطيعة والحالمة بأن تكون نجمة، كما لم ينس سليم كلاس وحسن دكاك الأصدقاء الطيبين والفنانين الملتزمين.

توقف لمدة 3 سنوات

وقال العظمة عن عصام عبه جي إنه صاحب شخصية مرحة ومحبة للفرح، محبوب من محيطه، ميسور الحال، صاحب شخصية خاصة بالتمثيل وفنان بالفطرة.

وكان العظمة أعلن عودته لبث برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقف دام قرابة 3 سنوات.

نبذة عن ياسر العظمة:

اسمه بالكامل ياسر محمد العظمة هو مؤلف وممثل سوري مشهور، اختص باللون الكوميدي الناقد وهو يُعتبر من مؤسسي الفن في سورية، كانت بدايته في ستينيات القرن الماضي حيث بدأ مسيرته الفنية انطلاقًا من المسرح، بينما كانت المحطة الأبرز له خلال فترة الثمانينيات حين قام بتأليف سلسلته الشهيرة “مرايا” التي تُعتبر حجر أساس في الدراما السورية والتمثيل بها، وقد استمرت قرابة الخمسة والثلاثين عامًا.