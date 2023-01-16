Icon

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 62 Icon ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر Icon كريمة مختار أشهر ممثلة مصرية أدت دور الأم Icon آخر ما طلبه الكابتن قبل تحطم طائرة نيبال  Icon مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry Icon سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج Icon أهالي وزوار العاصمة المقدسة يستمتعون بأجواء الإجازة المطولة Icon سلسلة أخطاء تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على الاستقالة Icon تقني تبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل الثالث Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته 39 كجم من الحشيش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
في أول حلقة ببرنامجه

ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر

2023-01-16 الساعة 4:03
ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار الفنان السوري ياسر العظمة، إعجاب المتابعين، بعدما خصص حلقته الأولى من برنامج “مع ياسر العظمة”، لتوجيه تحية لأصدقاء رحلته في الجزء الأول من مسلسله الشهير “مرايا”.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا

Img

تاريخ مواجهات الشباب ضد النصر

عشرة عمر

وجاءت الحلقة الأولى لبرنامج ياسر العظمة التي تذاع على موقع “يوتيوب، بعنوان “عشرة عمر”، حيث قدم لأسرة “مرايا” بالكامل التحية معربًا عن سعادته بالتعاون معهم، نظرًا لتحقيق العمل نجاحًا باهرًا بفضلهم.

وقال ياسر العظمة إن المخرج هشام شربتجي، عندما قدم له العظمة مشروع مرايا تبناه على الفور وباشر به.

كما تحدث عن الفنانة الراحلة هالة حسني، واصفًا إياها بالخلوقة والمطيعة والحالمة بأن تكون نجمة، كما لم ينس سليم كلاس وحسن دكاك الأصدقاء الطيبين والفنانين الملتزمين.

توقف لمدة 3 سنوات

وقال العظمة عن عصام عبه جي إنه صاحب شخصية مرحة ومحبة للفرح، محبوب من محيطه، ميسور الحال، صاحب شخصية خاصة بالتمثيل وفنان بالفطرة.

وكان العظمة أعلن عودته لبث برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقف دام قرابة 3 سنوات.

نبذة عن ياسر العظمة:

اسمه بالكامل ياسر محمد العظمة هو مؤلف وممثل سوري مشهور، اختص باللون الكوميدي الناقد وهو يُعتبر من مؤسسي الفن في سورية، كانت بدايته في ستينيات القرن الماضي حيث بدأ مسيرته الفنية انطلاقًا من المسرح، بينما كانت المحطة الأبرز له خلال فترة الثمانينيات حين قام بتأليف سلسلته الشهيرة “مرايا” التي تُعتبر حجر أساس في الدراما السورية والتمثيل بها، وقد استمرت قرابة الخمسة والثلاثين عامًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة