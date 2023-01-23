300 ألف حصيلة ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية

أوقعت المعارك 180 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى مقتل 30 ألف مدني، وفق تقديرات نشرها رئيس الأركان النرويج، بعد عام تقريبًا على اندلاع الحرب في أوكرانيا.

خسائر روسيا وأوكرانيا

وأعلن رئيس الأركان النرويجي إريك كريستوفرسن، في مقابلة مع قناة “تي في 2″، أن الخسائر في صفوف القوات الروسية باتت قريبة من 180 ألفًا بين قتيل وجريح.

وأضاف الجنرال النرويجي: الخسائر الأوكرانية تخطت على الأرجح الـ100 ألف قتيل وجريح. بالإضافة إلى ذلك قُتل نحو 30 ألف مدني في هذه الحرب الفظيعة.

الأرقام الرسمية

ولم تقدم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرهما منذ شهور.

وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر تزيد عن 100 ألف جندي بين قتيل أو جريح، مع حصيلة مماثلة على الأرجح في الجانب الأوكراني، فيما لا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

تعبئة موسكو

وأكد رئيس الأركان النرويجي، أنه رغم خسائرها الفادحة فإن روسيا قادرة على مواصلة هذه الحرب لفترة طويلة، مستشهدًا بقدرات موسكو في التعبئة وإنتاج الأسلحة.

وتابع: أكثر ما يقلق هو ما إذا كانت ستتمكن أوكرانيا من إبقاء سلاح الجو الروسي خارج الحرب، في حين أنها تمكنت حتى الآن من إبقائه خارج الحرب إلى حد كبير بفضل المضادات الجوية الأوكرانية.

الغارات الروسية

ونفذت معظم الغارات الروسية في الأشهر الأخيرة بصواريخ بعيدة المدى.

ودعا الجنرال النرويجي إلى تسليم أوكرانيا دبابات قتالية وهو ملف تعرقله حتى الآن ألمانيا.