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خلال فاعلية شهر تاريخ السود

أحدث زلات بايدن: قد أكون أبيض البشرة لكني لست غبيًا

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
أحدث زلات بايدن: قد أكون أبيض البشرة لكني لست غبيًا
المواطن- فريق التحرير

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خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض للاحتفال بإرث الأمريكيين السود، أمس الاثنين، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساهمة الأمريكيين من أصل إفريقي في بناء البلد وأكد أن تاريخ السود مهم.

وقال بايدن مخاطبًا مجموعة كبيرة من أعضاء الكونغرس السود والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة البارزة، الذين حضروا الاحتفال بـ شهر تاريخ السود، وهو حدث ينظمه رؤساء الولايات المتحدة سنويا منذ عقود:”التاريخ مهم، وتاريخ السود مهم.

حضور التسعة الإلهية the Divine Nine

ولفت بايدن إلى حضور جميع رؤساء ما يسمى التسعة الإلهية the Divine Nine، أي جامعات وكليات السود التاريخية، وهي مجموعة من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، تأسست قبل عام 1964 بهدف توفير التعليم للأمريكيين الأفارقة.

وشدد بايدن على أن إدارته هي الأولى في التاريخ التي تستضيف جميع الرؤساء التسعة للمجموعة في حدث واحد، مضيفا أنه أنشأ مكتبًا دائمًا للتسعة الإلهية في البيت الأبيض.

بايدن قد أكون شخصًا أبيض البشرة لكني لست غبيًا

وقال بايدن: بالمناسبة، قد أكون فتى أبيض، لكنني لست غبيًا، أنا أعرف أين القوة، تعتقدون أنني أمزح، لكنني علمت منذ وقت طويل بالتسعة الإلهية، وجاء ذلك وسط ضحك الجمهور.

الإدارة الأكثر تنوعًا في التاريخ

وأشار بايدن إلى أن إدارته هي الأكثر تنوعًا في التاريخ واستعرض جهودها لتحسين أوضاع الأمريكيين السود.

وقال بايدن إن الأمريكيين لا يمكنهم فقط اختيار تعلم ما نريد أن نعرفه، ولكنهم بحاجة إلى معرفة كل شيء، الخير والشر والحقيقة، ومن نحن كأمة، مضيفًا أن هذا هو ما تفعله الأمم العظمى.

تأتي تصريحات بايدن هذه في الوقت الذي يدفع فيه بعض الجمهوريين المحافظين، وأبرزهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، من أجل إحداث تغييرات في الطريقة التي يدرس بها تاريخ السود في المدارس الأمريكية.

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