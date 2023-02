أحدث زلات بايدن: قد أكون أبيض البشرة لكني لست غبيًا

خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض للاحتفال بإرث الأمريكيين السود، أمس الاثنين، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساهمة الأمريكيين من أصل إفريقي في بناء البلد وأكد أن تاريخ السود مهم.

🚨#BREAKING: President Biden at tonights White House reception celebrating Black History Month- says "I may be a white boy, but I'm not stupid. I know where the power is." pic.twitter.com/GtqNpnxPOT

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 27, 2023