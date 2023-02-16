أحدث ظهور لـ مهند الشنقيطي بعد إصابته في العضلة الضامة

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تعرض اللاعب مهند الشنقيطي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، لإصابة قوية، وذلك خلال مباراة الاتفاق في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الخميس.
وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن الشنقيطي يُعاني من كدمة في العضلة الضامة، وتم نقله لأقرب مستشفى في الدمام لمعرفة نتائج الأشعة التي ستُجرى له.
وكان الصحفي علاء سعيد، المقرب من نادي الاتحاد، نشر عبر حسابه في “تويتر” أحدث ظهور لـ الشنقيطي وهو يعتمد على العكازين للسير بعد أن خرج من المشفى.
وغادر الشنقيطي مباراة الاتفاق في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة ليشارك بدلًا منه اللاعب مدالله العليان.